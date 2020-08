L’Etat de santé de l’ancien évêque de Rome se serait dégradé de façon considérable. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication du quotidien régional allemand Passauer Neue Presse. La confidence sur la maladie de Joseph Ratzinger aurait été faite au journal par un biographe de l’ancien pape, Peter Seewald. Selon les précisions apportées par le média, il s’agirait d’une infection du nom d’érysipèle. Celle-ci se manifesterait par une tuméfaction rougeâtre.

“Extrêmement fragile…”

La maladie entraînerait de fortes démangeaisons et des douleurs intenses, à en croire les précisions qui ont été apportées. «D’après Seewald, le Pape émérite est désormais extrêmement fragile (…). Ses capacités intellectuelles et sa mémoire ne sont pas affectées, mais sa voix est à peine audible», a fait savoir notamment le quotidien régional allemand Passauer Neue Presse. A en croire les informations rapportées par le média allemand, le biographe aurait rencontré le prédécesseur de François dans le cadre d’un travail qu’il effectuait sur lui.

Il veut reprendre sa plume

«Lors de cette rencontre, le pape émérite, en dépit de sa maladie, s’est montré optimiste et a déclaré que si ses forces augmentaient à nouveau, il reprendrait peut-être sa plume», a poursuivi le média allemand. Notons que dans un passé récent, Joseph Ratzinger a perdu son aîné qui était encore le seul membre de sa famille qui soit encore en vie. Benoît XVI qui est le premier pape depuis six siècles à démissionner s’était rendu au chevet de son frère quelques semaines avant son décès. Georg Ratzinger et lui avaient été ordonnés le même jour.