Sesamum indicum est une plante annuelle tropicale et subtropicale dont certaines espèces sont originaires des régions d’Afrique. La plante peut mesurer jusqu’à 1m environ de hauteur et porte des feuilles particulièrement dentées ou trilobées, molles caduques, avec duvet dont la dimension en longueur varie de 8 à 14cm. Sesamum indicum est une plante qui se féconde généralement toute seule mais la pollinisation entomophile se produit. Ainsi, la floraison se fait graduellement et les fruits au bout des fleurs suivis de feuilles fines en haut de la plante vont murirent en dernier.

Le fruit de sésame se présente sous forme de capsule mais ne s’ouvrira qu’une fois séchée pour laisser sortir les fameuses graines en couleurs variées (blanches, grises et marron). C’est une plante résistante grâce à son système racinaire mixte qui lui permet de tenir durant la sécheresse mais peu à une pluviométrie excessive car le taux d’humidité élevé fait pourrir les capsules. On retrouve les plantations de sésames au Sénégal, au Niger, en Somalie, en Tanzanie, au Burkina Faso, au Soudan, en Ethiopie, en Ouganda, au Tchad, au Nigeria, etc. Le sésame est une graine oléagineuse très ancienne mais surtout cultivée pour son huile à cause de son aspect aromatique qui séduit les odorats d’où les nombreuses recettes gastronomiques et de ses vertus regénérescents. On compte également les nombreux bienfaits reminéralisants de ses graines. Ce sont les raisons pour lesquelles aujourd’hui, avec la forte demande mondiale, le sésame est devenu un produit d’exportation incontournable depuis l’Afrique de l’Ouest en particuliers.

La graine de sésame à l’état brut a de nombreuses vertus

Les graines de sésame sont de bonnes sources de minéraux et oligoéléments tels que le : calcium, phosphore, magnésium, zinc, manganèse, cuivre, fer, les vitamines B (B1, B2, B6 & B3). En effet, lorsque les graines de sésame ne sont pas décortiquées, elles ont un effet analgésique puissant. Ce sont de bons anti-inflammatoires utilisés pour les douleurs articulaires, des troubles de rhumatismes ou de névralgies. Elles permettent de mieux gérer l’hypocholestérolémie et à réduire le risque de développement de maladies cardio-vasculaires. Les graines de sésame aident à réduire les cas de constipation aussi.

Huile regénérescente de sésame

L’huile de sésame s’obtient après un long processus de presse. Elle régénère et assouplit la peau grâce à une composition physicochimique extraordinaire. L’huile de sésame est très riche en acides gras essentiels (acide oléique, acide linoléique). Elle se compose naturellement de la vitamine E, d’oméga 6 et 9, d’antioxydants puissants (la lécithine, la sésamoline) Ce sont ces composants de l’huile de sésame qui vont protéger les peaux du vieillissement cutané surtout après exposition au soleil. L’huile de sésame soulage en cas d’irritations dermatologiques, nourrit l’épiderme, traite efficacement certains problèmes d’acné et active bien la cicatrisation.

C’est une huile très exploitée en alimentation, en cosmétique et dans la fabrication de savons car elle est chimiquement très équilibrée pour la saponification. Il faut noter que ses propriétés physicochimiques lui confèrent un très bon niveau de conservation sur des mois voire plusieurs années même surtout si elle est placée à l’abri de l’air, de la chaleur et de la lumière. Les résidus de la chaîne de production de l’huile de sésame sont aussi utiles ! Ils sont particulièrement riches en protéines et ont une composition proche de la pâte d’arachides. Ces résidus sont transformés en barres alimentaires, en craquelins, dans l’alimentation de bétails, en pisciculture ou sont incorporés à d’autres éléments pour fabriquer du compost ou des types de savons.