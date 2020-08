Le Premier commando de la capitale (PCC), est l’organisation qui a été principalement visée par l’opération qui a mobilisé plus 1000 policiers ce lundi 31 août contre la criminalité, le trafic de drogue et le blanchissement d’argent au Brésil. L’opération qui a eu lieu sur toute l’étendue du territoire brésilien, s’est déroulé avec 422 mandats d’arrêt, 201 perquisitions ainsi que le gel de comptes bancaires contenant plus de 46 millions de dollars d’après le communiqué de la police.

Les membres de l’organisation qui sont les personnes visées par l’opération, sont soupçonnés de trafic de drogue, de blanchissement d’argent, dont des parts sont ensuite reversés à d’autres membres du gang qui sont en prison. « Nous avons identifié 210 membres de haut rang de la faction incarcérés dans des prisons fédérales (de haute sécurité) qui recevaient des versements mensuels pour avoir occupé des positions importantes » au sein de l’organisation ou « pour avoir rempli des missions d’exécution d’agents de la fonction publique, » a indiqué le communiqué de la police.

La plus grande organisation criminelle du pays

Le but poursuivi par l’opération de la police est d’«asphyxier» financièrement l’organisation qui regroupe plus de 30.000 membres présents dans tout le pays. La justice a ordonné le gel de comptes bancaires suspects contenant 252 millions de réais, soit près de 46,6 millions de dollars et plus de 6 millions de réais en espèces, environ 1,1 millions de dollars ont été saisis par la police.

Pour rappel, le PCC a été créé au début des années 1990 par des détenus au sein du système carcéral de São Paulo, dans le but d’améliorer leurs conditions de détention. D’après de nombreuses sources, le PCC est la plus grande organisation criminelle du Brésil.