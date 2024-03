Depuis 50 ans, un brésilien ne boit plus d’eau mais du coca-cola

Boire de l’eau est essentiel. Mais certaines personnes ont décidé de passer outre ce principe de base, pour se focaliser sur d’autres boissons. C’est notamment le cas de Roberto Pedreira. Ce brésilien de 70 ans affirme ne pas avoir bu une seule goutte d’eau, et ce, depuis 50 ans.

Mais que boit-il à la place ? Du coca-cola ! Affirmant ne pas aimer l’eau, ce dernier a découvert le soda il y a plusieurs décennies et, depuis, ne peut plus s’en passer. Malgré les conseils de son cardiologue ou de son endocrinologue, ce dernier persiste et signe : du coca sinon rien. Même lors de son hospitalisation suite au covid-19, ce dernier a refusé d’avaler de l’eau pour prendre ses traitements.

Le plus incroyable dans cette histoire ? Jamais, en l’espace de 50 ans, Roberto Pedreira n’a été confronté à de graves soucis de santé. En revanche, consommer autant de coca n’est pas donné à tout le monde. Cela est loin, très loin même d’être recommandé. Cette boisson contient de l’aspartame, un édulcorant artificiel que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a classé comme étant cancérigène.

Boire de l’eau, beaucoup d’eau, est essentiel pour la survie puisque celle-ci permet d’assurer à son organisme et à ses organes vitaux, leur bon fonctionnement. Foie, cœur, cerveau ou encore muscles, sans eau, vous vous exposez à de graves dysfonctionnements. D’ailleurs, les autorités sanitaires recommandent de boire, généralement, entre 1.3 et 2 litres d’eau, par jour.

Trop de coca est mauvais pour la santé

Trop de coca, enfin, peut favoriser l’apparition de maux de ventre, de douleurs abdominales, mais aussi de troubles de la digestion. À terme, cela peut aussi supposer des tremblements, de la tachycardie (le coca étant riche en caféine) ainsi que des sautes d’humeur et de l’irritabilité. Rassurez-vous toutefois, un verre de cola, de temps en temps, ne vous fera pas de mal, mais c’est comme tout : toujours avec modération !