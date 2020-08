En Libye, une annonce a été accueillie favorablement en Afrique mais aussi dans le monde. C’est l’annonce d’un cessez-le-feu après des mois de combats entre les deux camps rivaux : le gouvernement reconnu par la communauté internationale et le camp du maréchal Haftar.

Si la situation peut sembler simple avec un camp reconnu par la communauté internationale, il faut pointer du doigt le double discours de certains membres de ladite communauté qui soutiennent en sous-main le maréchal Haftar. Cerise sur le gâteau, l’entrée en jeu de la Turquie qui a fait le choix de soutenir le gouvernement dit officiel. Depuis les tensions se sont ravivées et les combats aussi.

Une situation devenue très tendue, puisque l’Egypte de son côté et de nombreux autres pays préfèrent quant à eux le maréchal Haftar, faisant craindre un affrontement généralisé dans la région. L’annonce d’un cessez-le-feu entre Tripoli et Haftar a donc particulièrement réjoui les voisins dont l’Egypte du président Abdel Fattah al-Sissi : « Il s’agit d’un pas important sur la voie d’un accord politique réalisant les aspirations de stabilité et de croissance du peuple libyen » a ainsi déclaré le président égyptien.

Cette annonce évite surtout à l’Egypte une intervention à l’issue incertaine pour la Libye, mais aussi pour l’Egypte même, pour qui une guerre ne serait pas la bienvenue. Au-delà de l’Egypte, c’est l’Europe elle-même qui a tout à gagner d’une entente en Libye.