Le président américain Donald Trump a annoncé que des renforts policiers et des éléments de la Garde nationale seront déployés contre « les pillages » à Kenosha, dans le Wisconsin. L’information a été donnée ce mercredi 26 août 2020 par le locataire de la Maison Blanche. « Nous ne tolérerons pas les pillages, les incendies criminels, la violence et l’anarchie dans les rues américaines » a-t-il indiqué sur Twitter. Notons que cette réaction de Donald Trump, est la toute première depuis que la police a grièvement blessé Jacob Blake.

Deux morts lors des manifestations

Ce dernier est en effet, un Afro-américain de 29 ans, qui a reçu 7 balles dans le dos, durant une interpellation policière. Cette bavure de la police avait suscité des manifestations, au cours desquelles les participants réclamaient que justice soit faite pour Jacob Blake. Ces dernières ont fait deux morts hier mardi et mercredi. D’après le New York Times, plusieurs tirs ont éclaté au cours d’un affrontement entre des hommes armés et des manifestants. Aussi, des membres de milices armées parcouraient la ville afin de protéger les édifices d’éventuels actes de vandalisme réalisés par des manifestants.

Plusieurs vidéos publiées sur internet avaient montré des personnes qui courraient pendant que des coups de feu retentissaient. D’autres montraient aussi des hommes blessés au sol.