Aux États-Unis, les autorités sanitaires nationales ont exhorté l’administration Trump à adopter une politique ferme face à l’augmentation drastique des contaminations dans le pays. Depuis la rupture du verrouillage, et selon le Dr Fauci et ses collègues scientifiques, les États-Unis voient les contaminations à la Covid-19, connaitre des pics inquiétants. Ce vendredi, les CDC américains, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies rapportaient qu’en juin ce serait plus de 260 personnes, dont plus de 85 enfants, qui avaient été infectées tous ensemble, par le nouveau coronavirus, dans un camp d’été en Géorgie.

Une contamination de masse…

Selon le rapport du CDC, seulement 260 des 600 participants à ce camp avait été testées positives. Même si les autorités disent être encore entrain de mener les investigations pour découvrir la cause réelle de cette contamination de masse, elles avaient néanmoins relevé quelques pistes de recherche. En premier lieu, le staff managérial aurait fauté en ne faisant pas du port systématique du masque l’une des mesures phares de prévention sur le lieu du camp ; ensuite les salles et autres bâtiments dans lesquels les campeurs étaient appelés à dormir semblaient ne pas disposer de ventilation et d’aération suffisante.

L’administration du camp avait bien suivi les règles de désinfection et exigé que le personnel porte des masques, mais avait péché en étant laxistes sur le port du masque par les autres campeurs. Les responsables de la santé ont déclaré que des groupes d’enfants « relativement importants » avaient couché dans la même cabine et que ce serait cette promiscuité qui aurait favorisé la contamination. Un fait divers qui fait la une de la presse américaine alors que dans le pays, de nombreux détracteurs au président américain, critique la politique de sortie à outrance, de confinement prônée par l’administration Trump.