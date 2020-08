Le Québec est l’une des régions qui enregistre les pires taux de mortalité due au nouveau coronavirus (covid-19), dans le monde. Selon le journal Globe and Mail, cette région canadienne a enregistré un total de 5747 décès, pour le décompte du 25 août dernier. La Belle Province quant à elle fait état de 67 morts pour 100 000 habitants. Concernant le nombre de cas confirmés, la région enregistre 724 par 100 000 habitants. Ce chiffre constitue plus du double de la moyenne du Canada.

« Ce ne sont pas de fausses nouvelles »

Face aux critiques, François Legault, Premier ministre du Québec, a décidé de s’attaquer à un journaliste anglophone. Celui-ci est en effet accusé d’être trop violent dans sa couverture des évènements. Le Globe and Mail a jugé « indigne » cette stratégie de diversion. Le titre de son éditorial est : « Le bilan des décès dus au Covid-19 au Québec est le plus élevé du Canada et l’un des pires du monde. Et non, ce ne sont pas de fausses nouvelles. » Tout en reconnaissant qu’il « n’est peut-être pas tout à fait juste » de mener ce genre de comparaison, le Globe and Mail a fustigé la manière dont le Premier ministre s’en est pris, en ayant « recours à des tactiques de division pour détourner l’attention de la douloureuse réalité de la crise dans sa province ».

Le média canadien fait ainsi allusion aux critiques au Premier ministre à l’encontre d’Aaron Derfel, un journaliste du Montreal Gazette quotidien anglophone. François Legault accuse ce dernier de porter atteinte à la confiance dans son gouvernement, en utilisant de « faux reportages ».