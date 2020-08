Des migrants de nationalité nigériane et malades du coronavirus ont agressé des militaires. Les faits se sont déroulés à l’hôpital militaire de Rome. L’information a été donnée ce samedi 29 août 2020, par le ministère italien de la Défense, qui a déploré ces agressions. « Les agressions survenues dans l’hôpital militaire sont un fait grave et inadmissible » a déclaré le ministre italien de la Défense, Lorenzo Guerino. Ce dernier n’a pas manqué de saluer l’intervention immédiate du personnel de l’établissement qui a été transformé en un centre dédié au coronavirus (covid-19).

Ils avaient essayé de s’enfuir

Un homme ainsi que deux femmes avaient été transférés à l’hôpital « Celio », depuis leur centre d’accueil pour étrangers, se trouvant dans le sud de Rome. Selon les médias italiens Ansa et Angi, ils avaient violemment réagi à l’annonce de leur positivité au coronavirus, Dans la soirée d’hier vendredi 28 août 2020. Ils ont essayé de s’enfuir, au moment où ils ont vu un jeune homme de nationalité bangladaise qui sortait librement de l’hôpital après un test négatif. Cependant, ils ont été bloqués dans leur élan par des militaires et le personnel soignant. Dorénavant, des accusations de blessures, coups, résistance et outrage sur personnel du service public pèsent sur eux.

Matteo Salvini, leader de la Ligue d’extrême droite, et ancien ministre italien de l’intérieur, a réagi à l’incident, tout en évoquant « des morsures et des coups », de la part des migrants mis en cause. Aussi, a-t-il jugé que le gouvernement italien « niait l’urgence de la question migratoire » et mettait l’Italie en danger.