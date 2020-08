L’Allemagne, depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus est saluée pour sa bonne gestion de la crise. Le pays a enregistré un nombre inférieur de cas de décès, comparativement à ses voisins de l’Europe. Toutefois, le pays pourrait connaitre une situation difficile dans les prochains jours. Après que les autorités se soient déjà inquiétées de l’abandon des gestes barrières par la population, une situation qui a fait augmenter le nombre des cas positifs, « un gros dérapage » annoncé par les autorités ce jour risque d’empirer les choses.

Lors d’une conférence de presse animée ce jeudi 13 août, Markus Söder, le dirigeant de l’Etat de Bavière a reconnu qu’« il y a eu un dérapage, un gros dérapage » dans son Etat. En effet, dans l’Etat, près de 44.000 personnes volontaires ont été dépistées dans le cadre d’une campagne organisée par les autorités afin de freiner la propagation du virus dans le pays. Mais il s’est fait que les résultats ont pris plus d’une semaine avant d’être annoncés aux personnes dépistées, et c’est en cela que consiste le « gros dérapage ».

“Nous serons confrontés à une situation très difficile dans quelques semaines”

En effet si les résultats étaient tombés le plus tôt, cela allait permettre aux 908 personnes testées positives de se mettre en isolement et de ne pas contaminer d’autres personnes dans tout le pays. Mais hélas, les jeux étaient faits. Face à cette maladresse préjudiciable, la ministre de la Santé Melanie Huml a présenté sa démission. Mais Markus Söder a refusé la démission estimant qu’il y a eu bel et bien « dérapage », toutefois pas dans la « stratégie, mais dans l’exécution».

« Si nous ne faisons pas attention, nous serons confrontés à une situation très difficile dans quelques semaines», a mis en garde le dirigeant conservateur face à l’augmentation des cas dans le pays. D’après le dernier bilan en date de ce jeudi, le nombre de cas officiellement déclarés s’élèvent à près de 220.000, avec une augmentation de 1445 cas en 24 heures.