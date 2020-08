En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé de se dédire au motif que seul lui peut mener à bien la destinée de ce beau pays d’Afrique de l’Ouest. Contre vents et marées, Alassane Ouattara, le président ivoirien a annoncé sa candidature en dépit des deux mandats qu’il vient de faire, arguant de la nouvelle constitution qui mettrait le fameux compteur à zéro.

Alassane Ouattara 2020 est-il une copie de Laurent Gbagbo en 2011? Certains analystes le pensent déjà. Et pour cause, plusieurs situations du passé semblent se réitérer. Primo, le président veut être candidat malgré ses nombreuses années au pouvoir, suffisamment longtemps pour renoncer. Secundo, le président se retrouvera probablement en compétition avec ces deux autres rivaux, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Tertio, son rival le plus sérieux, Laurent Gbagbo, ne va peut-être pas pouvoir se présenter aux élections à cause d’une question d’éligibilité

Une réédition de 2011 ?

Une situation presque pareille qu’en 2011, année pendant laquelle les mêmes hommes s’étaient affrontés. Ouattara accusant Gbagbo de vouloir l’écarter et s’éterniser au pouvoir et Gbagbo affirmant qu’il avait le soutien populaire. Pour l’heure dans le pays, des tensions naissent déjà autour de l’éligibilité du président Ouattara lui-même, au regard des exigences de la constitution. Sur la toile, les ivoiriens déplorent pour la plupart cette situation