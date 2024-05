Mines au Maghreb : une initiative voit le jour pour attirer les investisseurs

Photo d'illustration d'une mine (DR)

L’Algérie, pays riche en ressources naturelles, est largement connue pour ses vastes réserves d’hydrocarbures, en particulier de pétrole et de gaz. Cependant, ces dernières années, les autorités algériennes ont exprimé leur volonté de diversifier l’économie du pays en exploitant au maximum son potentiel minier inexploité. À cet effet, l’Algérie a lancé un projet ambitieux visant à élaborer une carte minière détaillée du pays. Le but est d’attirer de nouveaux investissements et de développer efficacement le secteur minier.

Ce projet de carte minière, lancé il y a deux ans, revêt une importance stratégique majeure pour l’Algérie. Son objectif principal est d’identifier les principaux gisements miniers du pays et de cartographier leur répartition géographique et leur potentiel d’exploitation. Cette initiative permettra non seulement de mieux comprendre la géologie du sous-sol algérien, mais aussi de mettre en lumière les ressources minérales inexploitées, ouvrant ainsi la voie à leur valorisation économique.

Publicité

L’Algérie possède un vaste potentiel minier, comprenant une variété de minéraux tels que le fer, le cuivre, le zinc, le plomb, le phosphate et bien d’autres encore. Cependant, une grande partie de ces ressources reste largement sous-exploitée, en raison notamment du manque d’investissements et de l’absence d’infrastructures minières adéquates.

La mise en place d’une carte minière exhaustive permettra de remédier à cette situation en offrant aux investisseurs nationaux et étrangers une vision claire des opportunités disponibles dans le secteur minier algérien. Selon Fathi Oubrahim, chef de projet à la Société nationale de recherches et d’exploitations minières, l’élaboration de la carte minière sera parachevé d’ici à la fin de cette année.

S’exprimant dans la presse algérienne, Fathi Oubrahim a livré ceci : « La carte couvre 35 provinces et a nécessité un investissement d’environ 4,3 milliards de dinars [environ 32 millions $. Cette carte permettra de lancer plusieurs projets d’exploitation des minerais du pays« . L’Algérie cherche activement à attirer de nouveaux investissements dans le secteur minier afin de diversifier son économie et stimuler sa croissance économique. Le développement de nouvelles mines permettra de créer des emplois, de renforcer les capacités industrielles du pays et de générer des revenus supplémentaires pour le trésor public.

De plus, en exploitant ses ressources minérales, l’Algérie pourra réduire sa dépendance aux hydrocarbures et garantir une plus grande sécurité économique à long terme. Pour concrétiser cette vision, les autorités algériennes ont mis en place un cadre réglementaire favorable à l’investissement dans le secteur minier. Des mesures incitatives telles que des incitations fiscales, des garanties juridiques et des facilités administratives sont proposées aux investisseurs pour encourager leur engagement dans le développement de nouveaux projets miniers dans le pays.