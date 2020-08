Après les obsèques de l’ex-Premier ministre de la Côte d’Ivoire Amadou Gon Coulibaly, Candia Kamara, la ministre de l’éducation et cadre du RHDP avait adressé un message au président Ouattara. En absence d’un autre candidat capable remplacer à M. Gon Coulibaly, désigné préalablement comme le candidat du parti, la ministre avait supplié le président Ouattara d’accepter d’être le nouveau candidat du parti pour la présidentielle du 31 octobre craignant des adversaires qui une fois au pouvoir allait se venger sur eux.

« Je demande au président Ouattara de bien vouloir accepter d’être candidat. Ce n’est pas se dédire (…) Surtout que nous avons des adversaires en face qui n’ont d’autres programmes que de venir au pouvoir pour venir se venger… pour venir régler des comptes, pour venir créer encore des tensions dans le pays » avait-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Ces propos tenus par la ministre de l’Education nationale sont ‘’dangereux’’, d’après l’ex-pensionnaire de La Haye, Charles Blé Goudé. L’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, s’est demandé pourquoi après qu’un régime soit venu au pouvoir, il doit se venger de ses adversaires et les pousser à l’exil ? Mais il a fini par affirmer qu’il faudra que cela cesse.

”Non, il faut qu’on fasse en sorte que cela ne soit plus”

« J’entends souvent certaines pontes du pouvoir dire “si on ne conserve pas le pouvoir, nous irons en exil.” Pourquoi dans un pays, quand un régime perd le pouvoir, ses dirigeants doivent aller en exil ? » s’est-il interrogé avant de répondre lui-même : « non, non, non, non, il faut qu’on fasse en sorte que cela ne soit plus, » a-t-il déclaré lors d’une intervention sur Afrique Media.

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) a estimé que les propos de la ministre sont dangereux et ne favorise pas la cohésion ainsi que des élections paisibles dans le pays. Il a pour cela, souhaité l’organisation d’une assise nationale pouvant permettre à la Côte d’Ivoire de partir sur de nouvelles bases et de favoriser aussi le retour des fils du pays en exil.

”Faire en sorte que ceux qui sont en exil reviennent”

« Je pense que ce langage est dangereux. Créons plutôt les conditions d’une paix qui puissent favoriser une élection apaisée. Je propose des assises en Côte d’Ivoire pour des élections apaisées. Faire en sorte que ceux qui sont en exil reviennent. Que ceux qui sont prison sortent et que la Côte d’Ivoire parte pour des élections apaisées. C’est ce que le Président Ouattara doit léguer à la Côte d’Ivoire, » a proposé M. Blé Goudé.