Les mercredi 12 et jeudi 13 août dernier plusieurs mouvements de protestations eu lieu en Côte d’Ivoire contre l’annonce d’un troisième mandat du président Alassane Ouattara. D’après le bilan officiel établi par les autorités, 5 personnes ont perdu la vie dans ces mouvements ainsi que plusieurs blessés. Dans une déclaration faite le lendemain des manifestations, l’ancien allié du pouvoir, Guillaume Soro, faisait savoir dans le cadre des dégâts enregistrés lors des manifestations « que tout dérapage de brebis zélées dans cette circonstance ne restera pas sans conséquences judiciaires, tôt ou tard ».

Le gouvernement de son côté, qui incrimine les leaders de l’opposition d’être à l’origine des manifestations entend également poursuivre en justice toutes les personnes qui ont commandité ces manifestations. C’est le ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, qui l’a fait savoir ce samedi lors d’une rencontre d’échanges avec des jeunes à Abidjan.

« Tous ceux qui ont conduit à ces manifestations ayant causé des morts seront traduits devant la justice. L’opposition n’a aucune offre. Nous sommes vigilants. Nous avons l’obligation d’offrir à la jeunesse un avenir glorieux, » a déclaré le ministre.

Une constitution qui n’existe plus

Revenant une fois de plus sur la légalité de la candidature du président contre l’opposition qui l’estime illégale, le porte-parole du gouvernement a affirmé que cette constitution qui empêche Ouattara d’être à nouveau candidat, n’existe plus. « L’affaire de candidature d’Alassane Ouattara n’est pas une affaire de rue. Alassane Ouattara ne peut pas être prisonnier d’une constitution qui n’existe plus, » a fait savoir M. Touré.