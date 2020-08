L’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) n’a jamais fait une déclaration publique au point de parler de sa candidature pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Mais à suivre ses partisans, tout est clair, Laurent Gbagbo est candidat aux élections. Toutefois, cette candidature se trouve confrontée à plusieurs obstacles.

Afin de rentrer au pays pour prendre part à la vie politique de son pays, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) avait fait une demande de passeport de service à l’ambassade ivoirienne de Bruxelles le 28 juillet dernier. Mais depuis cette date jusqu’à l’ instant où cet article est en train d’être mis en ligne, l’ex-pensionnaire de la CPI n’a encore aucune nouvelle de sa demande qui normalement ne devrait pas excéder une quinzaine de jours selon son avocate.

“Il s’agit d’un refus de lui délivrer son passeport”

« Le Consul nous a répondu que notre demande avait bien été transmise à Abidjan et qu’il fallait encore attendre leur réponse. Cette situation est aussi absurde que surprenante. Une demande de passeport est un acte administratif ordinaire qui ne devrait pas dépendre des autorités politiques. Pour nous, il s’agit d’un refus de lui délivrer son passeport dans le seul but de l’empêcher de rentrer en Côte d’Ivoire, » a indiqué ce mardi Me Habiba Touré au micro de RFI.

La décision de la CEI est nulle et non avenue

Une journée après l’introduction de la demande de passeport, M. Gbagbo a été mis au courant du retrait de son nom de la liste électorale provisoire publiée par la Commission électorale indépendante (CEI). Après un recourt infructueux de ses partisans afin de rétablir leur leader dans ses droits, le tribunal de première instance du Plateau à Abidjan, a confirmé ce mardi 25 août la décision de la CEI de retirer Laurent Gbagbo de la liste des électeurs. Une décision qui implique que celui-ci ne pourra plus être candidat pour les élections dont la date limite de dépôt des dossiers de candidature est prévue pour le lundi prochain.

Cependant, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) qui soutient le président Gbagbo a annoncé ce jour qu’elle déposera la candidature de Gbagbo en dépit de tout. « EDS informe les Ivoiriens et la communauté internationale (…) qu’il déposera la candidature du président Laurent Gbagbo selon les procédures prévues », a affirmé le président de la coalition, Georges Armand Ouegnin. Pour ce dernier, la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale est nulle et non avenue.