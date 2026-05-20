35 pilules par jour : Kim Kardashian dévoile sa routine santé

Kim Kardashian a détaillé sa routine bien-être lors de son passage dans le podcast Good Hang animé par Amy Poehler, diffusé le 19 mai. L’entrepreneure américaine de 45 ans a expliqué qu’elle consommait chaque jour environ 35 compléments alimentaires, répartis en trois prises.

La fondatrice de SKIMS a indiqué que cette discipline faisait partie de son suivi quotidien de santé. Elle a notamment raconté avoir interrompu un temps sa consommation d’huile de poisson, lassée par la taille des gélules, avant de reprendre ce complément après des analyses sanguines montrant une différence nette dans ses résultats.

Une routine centrée sur le suivi médical

Au-delà des compléments alimentaires, Kim Kardashian a évoqué son recours régulier aux examens DEXA, une technique d’ostéodensitométrie utilisée pour mesurer la densité osseuse et analyser la composition corporelle. Selon la Mayo Clinic, cet examen est couramment employé pour évaluer le risque d’ostéoporose et surveiller la santé osseuse.

La star a expliqué que ce service est proposé à domicile grâce à une unité mobile. Sa mère, Kris Jenner, ainsi que ses sœurs y auraient également recours dans leur résidence familiale en Californie.

« Je prends probablement 35 compléments alimentaires par jour », a-t-elle déclaré dans le podcast.

Un intérêt ancien pour la santé et le bien-être

Kim Kardashian partage régulièrement des informations sur ses habitudes de santé. En 2023, elle avait déjà évoqué ses entraînements intensifs, son alimentation strictement encadrée et son recours à différentes approches de médecine préventive.

Elle a aussi parlé à plusieurs reprises de son psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche des millions de personnes dans le monde. Cette affection l’a amenée à tester divers traitements et à suivre de près certains indicateurs biologiques.

Le podcast Good Hang ajoute ainsi de nouveaux détails sur une routine déjà largement documentée par la personnalité américaine, qui continue d’accorder une place importante au suivi médical et à la prévention.