La représentation diplomatique américaine en Côte d’Ivoire s’est prononcée sur la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays. Par le canal d’un communiqué sur son site internet, l’ambassade est revenue sur l’importance qu’accordent les Etats-Unis à la tenue des élections libres, transparentes et inclusives. Ce communiqué a eu le mérite de s’adresser tant à l’opposition qu’au pouvoir. Il a été notamment martelé dans ce message de l’ambassade américaine la place qu’occupent les libertés d’expression, de rassemblement et d’association dans une démocratie fonctionnelle.

Les USA restent attachés à la liberté d’expression

Les Etats-Unis par le canal de leur représentation diplomatique, ont fait remarquer, « la répression et l’intimidation n’ont pas de place en démocratie ». « L’application impartiale de toutes les lois, y compris celles qui régissent les libertés d’expression, de rassemblement et d’association, est également essentielle à un processus électoral crédible, à la bonne gouvernance en général, et à la poursuite de la transition post-conflit du pays », a laissé lire l’ambassade dans son communiqué. A l’endroit des partis d’opposition, un message à la culture de la non-violence a été envoyé.

Privilégier le dialogue

Pour les Etats-Unis, la seule voie à privilégier est celle du dialogue pour déboucher sur des solutions pacifiques aux problèmes. « Les Etats-Unis exhortent tous les partis, groupes et individus à s’abstenir de toute violence et de tout discours de haine ou de division, et à privilégier le dialogue afin de trouver des solutions paisibles à leurs désaccords », indique le communiqué. Rappelons que ces mots interviennent dans un contexte de tension et de mouvement de protestation contre le troisième mandat du président ivoirien.