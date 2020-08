24 000 membres du personnel soignant sud-africain ont contracté le nouveau coronavirus (covid-19), depuis le début de la pandémie, en mars. L’information a été donnée par Zweli Mkwize, ministre sud-africain de la santé, ce mercredi 5 août 2020, au cours d’une conférence de presse. Il a précisé que parmi ces agents de santé contaminés, se trouve 181, qui sont décédés de la maladie, tout en soulignant que les 24 000 constituent 5% du nombre total des cas de covid-19, dans le pays.

Plus de 8800 morts

Notons que l’Afrique du Sud est le cinquième pays au monde, le plus touché par le coronavirus, en ce qui concerne le nombre de cas confirmés. Le pays a, à lui seul, enregistré plus de la moitié des cas de covid-19 sur le continent africain. Il compte plus de 521 318 cas confirmés, dont plus de 8 800 morts. Cependant, certains experts ont prévenu que le nombre de morts, dans le pays, est assez sous-estimé. A en croire les chiffres officiels, entre 40 000 et 50 000 personnes pourraient trouver la mort à cause du coronavirus, d’ici décembre 2020. A la fin du mois de mars dernier, l’Afrique du Sud avait imposé l’un des confinements les plus rigoureux dans le monde.

Les écoles fermées

Par la suite, les autorités avaient assoupli ces mesures, qui avaient pour but d’empêcher la propagation du coronavirus dans le pays. Mais l’augmentation des cas de coronavirus a poussé les autorités à fermer les écoles, pour une durée d’un mois. Par ailleurs, un couvre-feu a été établi. Rappelons qu’au cours du mois de juillet, l’Afrique du Sud avait suspendu la vente d’alcool en vue de soulager les hôpitaux. « Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l’alcool qui auraient pu être évitées » avait déclaré le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans un discours télévisé.