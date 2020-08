Les autorités sénégalaises veulent visiblement renforcer les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Au cours du conseil des ministres du mercredi dernier, le président a donné des instructions afin que soit mis sur pied « un dispositif spécial ». Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, ce dispositif aurait le mérite de permettre aux services de sécurité de contrôler l’accès aux lieux publics sur le territoire national.

Mise en place d’un dispositif spécial

Selon le communiqué final ayant sanctionné cette rencontre hebdomadaire des ministres, le président a demandé « au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et des rassemblements publics, sur l’étendue du territoire national ».

« Le président de la République, abordant l’implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d’amende en cas d’infraction », a notamment précisé le communiqué. Notons que ces nouvelles règles interviennent après que Macky Sall ait décidé d’assouplir les conditions de l’état d’urgence.

106 nouveaux cas…

La décision d’assouplissement des différentes mesures a marqué la réouverture des marchés, des lieux de culte le 12 mai dernier. Les écoles quant à elles n’ont repris véritablement les activités que le 2 juin dernier. Rappelons que selon le dernier bilan de cette pandémie fait état de 3.331 personnes qui sont atteintes de la Covid-19 et qui ont été prises en charge par les autorités sanitaires. Dans la journée du mercredi 106 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été enregistrées.