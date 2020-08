La modernisation des marchés de la capitale sénégalaise, Dakar, semble être un projet qui tient à cœur la maire, Soham Wardini. « Après Sandaga, ce sera Kermel » a-t-elle précisé hier dimanche 02 août 2020, lors des opérations de démolition du marché Sandaga, en compagnie d’Abdou Karim Fofana, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. D’après les informations d’un média sénégalais, la maire de Dakar a fait savoir qu’il s’agit d’opérations de désencombrement afin que le centre-ville « soit propre, salubre et digne de la capitale sénégalaise ».

Les marchés de Petersen et Kermel doivent être assainis

Au cours de la visite de l’extension du marché champs de courses, qui est un site de recasement des commerçants du marché Sandaga, l’édile avait évoqué les cas des marchés Petersen et Kermel. Concernant Petersen, elle avait laissé entendre : « ce que nous prévoyons, nous allons le faire avec le maire du Plateau. Nous sommes déjà en discussion avec lui. Tout ce que nous devons faire nous le ferons. Parce que, nous avons assez discuté avec tous les commerçants. Depuis des années, nous avons tenu plusieurs réunions pour régler ce problème. Le maire Bamba Fall est là. J’espère que maintenant avec le ministre, nous arriverons à trouver des solutions, et nous sommes sur la bonne voie ». Selon ses dires, les marchés de Petersen et Kermel doivent également être désencombrés et assainis « à l’image de ce qu’on va voir ici (champ de courses) et à Sandaga. »

Elles essaieraient de garder son âme

Rappelons que le marché de Sandaga, aurait dû normalement être démoli, depuis l’année dernière. Cependant à cause de plusieurs autres facteurs, la date avait été reportée. Le marché historique dont la démolition a débuté hier, sera par la suite reconstruit. Conscientes de sa grande valeur pour les populations, les autorités sénégalaises avaient assuré qu’elles essaieraient de garder son âme, au cours de sa reconstruction.