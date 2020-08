Le célèbre gynécologue congolais est menacé de mort depuis quelque temps. LNT vous annonçait que le président congolais Félix Tshisekedi avait décidé de prendre des mesures pour assurer sa protection. Depuis plusieurs personnalités ont réagi et condamné le fait que le prix Nobel de la Paix soit la cibles de menaces de morts.

La dernière en date est celle de l’ONU par la voix de Marta Hurtado, porte-parole du haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme au micro de RFI. Pour elle, il est inacceptable que de telles menaces aient été formulées, Elle affirme que l’organisation craint pour la vie du médecin.

“‘Ça nous inquiète que ces menaces soient faites à répétition” affirme-t-elle. Elle rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il est menacé; sa femme et lui auraient même reçu plusieurs menaces par téléphone et sur les réseaux sociaux. Elle réclame des enquêtes pour identifier les personnes qui s’adonnent à cette sale besogne et appelle à renforcer sa sécurité.