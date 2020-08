Dieudonné M’Bala M’Bala, ou ‘’ Dieudonné ’’ tout simplement est un humoriste français assez controversé. En 2015, l’humoriste avait été arrêté et inculpé pour apologie du terrorisme après un message sur Facebook faisant référence aux attentats meurtriers sur l’hebdomadaire satirique ‘’Charlie Hebdo’’. En 2013, déjà le sulfureux humoriste avait été déjà condamné pour propos haineux, avec nombre de ses détracteurs l’accusant d’antisémitisme.

Ce Lundi ; le géant de l’Internet et des réseaux sociaux Facebook, sollicité déjà depuis l’affaire ‘’Charlie Hebdo’’ par de nombreuses organisations de la société civile française dont la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme basée à Paris, se décidait à bannir « définitivement » l’humoriste de la plateforme pour anti sémitisme. Une décision qui pour la ligue était à saluer malgré le fait qu’elle ait mis plus d’une décennie à arriver.

Dieudonné disparait de Facebook

C’est officiel donc, Dieudonné ne pourra plus, ni sur Facebook ni sur les réseaux sociaux affiliés comme, Instagram, faire aucune publication. Cette nouvelle avait été annoncée ce matin par la plate-forme. Selon Facebook, l’humoriste par ses propos « déshumanisants contre les juifs», avait été étiqueté individu « dangereux » et subi la politique en vigueur de la plateforme.

Pour le staff managérial de Facebook, la décision de bannissement n’avait pas été une décision prise à la légère, mais que l’humoriste de 54 ans, avait lui-même induit cette sanction pour avoir pris l’habitude dans ses publications d’attaquer « les autres sur la base de ce qu’ils sont » et que pour cela il n’avait sa « place ni sur Facebook, ni sur Instagram ». Une décision saluée par la LICRA. Pour cette organisation française à vocation internationale de lutte contre le Racisme et l’antisémitisme, Facebook avait montré en interdisant ‘’Dieudonné’’, une certaine « prise de conscience ».

Sur un média télévisuel français, le délégué général de la Ligue, Stéphane Nivet, avait confié que ce bannissement était pour eux à la LICRA un « moment important ». Une évidence selon Nivet, que les « pouvoirs publics et les hébergeurs » se sentaient, maintenant, de plus en plus concernés par la question de la discrimination raciale. L’humoriste avait été également banni de YouTube en juin pour les même motifs.