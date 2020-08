Donald Trump, face à de nouveaux ennuis judiciaires ? En effet, le procureur de New York pourrait décider d’étendre son enquête sur les finances du président américain. Les faits constatés pourraient ainsi être plus larges et être qualifiés de fraude fiscale. Une annonce qui tombe au pire des moments pour le chef de l’exécutif, qui doit jongler avec une grave crise économique et sanitaire.

C’est via un rapport déposé au tribunal de New York, le 3 août dernier, que le procureur donne plus de détails au sujet des investigations qu’il mène sur les comptes et les finances du président en place. Ce document, long de 28 pages, détaille certains points de l’enquête et vise à confirmer les soupçons de fraude fiscale portant sur les entreprises et les multiples affaires du président américain.

Trump, une nouvelle galère judiciaire ?

Dans les faits, le procureur de Manhattan enquête sur deux paiements qui ont été effectués peu avant le début de la campagne 2016, à deux femmes, maîtresses présumées de Donald Trump. Des faits que l’avocat du président en place a confirmé. Michael Cohen a d’ailleurs été jugé puis condamné par la justice. Mais celle-ci souhaite aller plus loin et l’ensemble des finances du président doit être étudié. Une chose que le président refuse d’accepter.

Les finances du président posent question

Sur les réseaux sociaux, il a ainsi fustigé un nouvel épisode de cette chasse aux sorcières, dont il se dit victime. Selon lui, cela fait désormais 3 à 4 ans que les démocrates tentent de le faire tomber. Or, la Cour suprême américaine, qui compte 4 juges nommés par des présidents républicains et 3 par des présidents démocrates, lui a récemment ordonné de se plier à cette demande, même si elle l’autorise à questionner sa légalité. De quoi agacer ses détracteurs, qui l’accusent de vouloir gagner du temps.