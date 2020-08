Les anciens membres du clan Trump continuent de faire des révélations sur le président américain. Après la charge de John Bolton et de Mary Trump, c’est l’ancien avocat personnel de Donald Trump qui annonce un nouveau livre sur lui. Selon une annonce qui a été faite par Michael Cohen sur son site et par le biais de son compte Twitter, il publiera très prochainement des écrits sur l’actuel locataire de la Maison-Blanche. L’infidélité du président américain a été un sujet qu’il a abordé entre tant d’autres. Il raconte notamment avoir menti à la première dame pour protéger les relations extra-conjugales du président.

Il dissimule les infidélités de Trump

Le moins que l’on puisse dire, ce document intitulé : « Disloyal : The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump »et qui signifie en français : « Déloyal : la véritable histoire de l’ancien avocat personnel du président Donald J. Trump » ne rendra pas grand service au milliardaire républicain en cette période électorale. Il révèle dans ce document toutes les aides qu’il aurait apportées au président américain candidat à sa propre succession.

«J’ai arnaqué des entrepreneurs pour lui, volé à ses associés, menti à son épouse pour dissimuler ses infidélités, et harcelé et hurlé sur quiconque se trouvait sur le chemin de Trump vers le pouvoir», a confié l’avocat qui a été radié du barreau de New York en février 2019. Il confie qu’il n’a pas été un simple témoin de l’évolution de Trump mais plutôt un participant très actif. Il confie avoir participé à l’organisation de beaucoup de choses malsaines pour le Chef de l’Etat.

Trump aurait fraudé en 2016…

Il évoque par exemple « des golden showers dans un club libertin, des fraudes fiscales, des accords avec des officiels corrompis de l’Union soviétique, les conspirations pour faire taire les maîtresses de Trump ». Ces nouveaux écrits contre le président américain indiquent également serait devenu de façon frauduleuse locataire du bureau ovale.