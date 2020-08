Un homme de 29 ans a essayé de vendre le 16 août dernier une petite fille de 4 ans dans une station-service des Etats Unis. Les faits se sont déroulés à Corbin, une ville du sud-est du Kentucky. Harry Day voulait céder la pauvre petite à 2500 dollars. La transaction n’a pas eu lieu parce que personne n’en voulait. Il est donc reparti chez lui en voiture. Les choses auraient pu se terminer ainsi, mais un témoin, a eu la bonne idée de relever la plaque d’immatriculation du vendeur d’enfant. Il l’a ensuite communiqué à la police qui a fait une descente au domicile de ce dernier.

Condamné à un an de prison

Une fois sur les lieux, les policiers ont vu la petite fille et Harry Day, de même que sa compagne Gertrude Henson. Les deux ont été arrêtés par la police et placés en garde à vue. Ils ont admis avoir pris de la méthamphétamine un peu plus tôt dans la journée. C’est donc sous l’effet de cette drogue qu’Harry Day voulait vendre la fille de sa compagne.

Inculpé pour tentative de « trafic d’être humain sur une personne mineure », il a reconnu les faits devant un tribunal qui lui a infligé une peine d’un an de prison bien que son entreprise ait échoué. Il faut dire qu’ Harry Day jouissait d’une certaine notoriété auprès des services de police.