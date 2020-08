Une nomination historique. Pour la première fois dans l’histoire du Vatican, le pape a nommé six femmes à des postes importants, au sein même du Conseil pour l’Économie. Cette structure est supposée mettre en place et vérifier que les dépenses du Vatican soient conformes et ne présentent aucun risque pour la stabilité financière du plus petit État au monde.

Créé en 2014, ce Conseil pour l’Économie va accueillir deux Allemandes, ainsi que deux Espagnoles et enfin, deux Britanniques. Celles-ci auront pour mission de contrôler et valider les activités financières et administratives du Sant-Siège, mais également à l’ensemble de l’État de la cité du Vatican. Elle seront accompagnés de six cardinaux et d’un président de Conseil.

Six femmes à des postes à responsabilités

Parmi les noms choisis, une ancienne secrétaire d’État à l’éducation, sous Tony Blair, Ruth Mary Kelly, ou encore une cheffe d’entreprise, Maria Concepcion Garaicoechea. Une preuve supplémentaire que le pape souhaite féminiser son pontificat. En effet, ce dernier a tout simplement pris la décision d’intégrer des femmes à des postes à hautes responsabilités, qu’elles soient religieuses ou laïques.

Le Vatican se féminise

Ces six femmes seront accompagnées de six cardinaux. Tous ont également été nommés par le pape François. Le Conseil lui, restera dirigé par l’un des fidèles du souverain pontife, le cardinal Reihnard Marx. Archevêque de Munich, ce dernier est l’instigateur et un fervent défenseur de ce mouvement de féminisation du Vatican.