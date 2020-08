L’actuel président ivoirien Alassane Ouattara, s’est montré confiant quant aux prochaines élections présidentielles ivoiriennes, qui se dérouleront en octobre 2020. Pour lui, ces dernières se dérouleront de manière pacifique. « Je sais compter sur l’ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. » a-t-il indiqué.

« Nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens »

Selon le chef de l’Etat ivoirien, son pays a démontré l’enracinement de la démocratie, depuis les élections récentes, qu’elles soient sénatoriales, municipales, législatives ou présidentielles. « Et je sais que la Côte d’Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces neuf dernières années. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j’ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix, une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens » a-t-il ajouté.

Notons que la candidature d’Alassane Ouattara est contestée par l’opposition, qui craint son anti constitutionalité. Le week-end dernier le numéro un ivoirien a été investi par son parti le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). A ce moment, il a réitéré sa confiance pour un bon déroulement du scrutin. Hier lundi 24 août 2020, il a déposé auprès de la commission électorale son dossier de candidature pour les prochaines élections.