La covid-19 est-elle devenu le parfait alibi pour se dédouaner de certaines responsabilités? Au Canada, une femme qui travaille dans un restaurant a affirmé qu’elle avait contracté le coronavirus. Le problème est que la femme en question a menti sur son état de santé, elle n’a aucunement été contaminée par la covid-19, elle a menti afin de pouvoir bénéficier d’un jour de repos. Quand la canadienne à déclarer être positive à la Covid-19, des mesures exceptionnelles furent prises pour limiter le foyer infectieux.

Le restaurant dans lequel la femme travaillait a rapidement fermer ses portes, d’après les médias locaux, d’importants moyens ont été mobilisés pour désinfecter les lieux. Toutes les denrées de l’établissement ont purement et simplement été jetées à la poubelle. Pour parer à toute éventualité, les autres travailleurs du restaurant ont été placés à l’isolement. La canadienne n’imaginait sans doute pas que son mensonge allait avoir une telle portée, les mesures qui ont été prises peuvent se comprendre vu que la crise sanitaire n’a pas été totalement maîtrisée.

Un mensonge aux lourdes conséquences

Le pays d’Amérique du Nord enregistre de nombreux cas de contamination et les premières autorités canadiennes sont en état d’alerte maximale. Les structures sanitaires se sont rendu compte de la supercherie en vérifiant la liste des cas de contamination et la travailleuse du restaurant n’y figurait évidemment pas. Le patron du restaurant est entré dans un état second en apprenant la nouvelle, il a alors renvoyé sur le champ son employée, cette dernière risque également une amende très salée qui pourrait monter jusqu’à 3800 euros. En voulant bénéficier de quelques jours de repos, la fausse malade s’est retrouvée au chômage, période propice pour le repos.