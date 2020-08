De Paris, en passant par Montréal, Londres, des manifestations se multiplient contre le port obligatoire du masque pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Plusieurs manifestants se plaignant de problèmes de peaux, d’autres affirmant que le masque n’offre pas une réelle sécurité.

En occident, contrairement en Asie ou en Afrique, le port du masque révulse une frange non négligeable des populations. Les anti-masques comme on les appelle sont d’ailleurs sortis par milliers dans les rues européennes pour revendiquer leur droit de choisir ou non le masque. En Allemagne, ils étaient nombreux à critiquer les décisions gouvernementales allant jusqu’à s’attaquer à des bâtiments officiels.

Près de 300 arrestations ont eu lieu, la plupart étant des militants d’extrême-droite qui crient également au complot. A Paris et à Londres, même son de cloche, même si l’on a pas constaté le même type de violences. Depuis la sortie du confinement des occidentaux ont du mal à supporter les mesures prises par les autorités. Et si ces dernières craignent une seconde vague et mettent en place de nouvelles mesures liées pour la plupart au port du masque, ces citoyens “rebelles” ne veulent pas se laisser faire. Et les dernières annonces d’augmentation des cas de contamination ne semblent pas les émouvoir.