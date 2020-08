« Le roi marocain a contourné le droit international et envahit [nos] eaux territoriales » a réagi ce mardi Juan Sergio Redondo Pacheco, le président de Vox, le parti d’extrême droite espagnole, sensible aux questions de souveraineté. Cette réaction intervient après qu’ait circulé très largement sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 10 août, une vidéo du roi marocain Mohammed VI.

Dans la vidéo qui a fait réagir plusieurs personnalités politiques espagnoles, on voit le roi marocain à bord d’un yacht encerclé par plusieurs scooters de mers des services de sécurité. Dans l’élément, le roi et ses gardes se trouvaient à Fnideq non loin de la ville autonome espagnole Ceuta. La déléguée du gouvernement espagnol à l’enclave, Salvadora Mateos a également réagi à la vidéo. Alors qu’elle a fait savoir que la police espagnole est en train d’analyser l’élément pour attester son authenticité et déterminer également les personnes qui s’y trouvent, d’autres sources l’ont déjà authentifié.

L’extrême droite incrimine le gouvernement

Il s’agit de sources médiatiques marocaines qui ont indiqué que la vidéo est bel et bien authentique et que le roi s’y trouve également. D’après ces sources, la vidéo avait été prise la semaine écoulée. Selon la députée Teresa López Álvarez, également membre du parti d’extrême droite, ce serait, le gouvernement espagnol qui aurait « autorisé l’entrée du roi Mohammed VI dans les eaux de la ville, alors qu’il a empêché les rois d’Espagne de se rendre à Ceuta ».

Grand passionné du jet-ski et des sorties à bord de son luxueux yacht, l’engin du monarque marocain avait été contrôlé en 2014 par des garde-côtes espagnols, qui pensaient avoir affaire à des migrants clandestins ou des trafiquants de drogue. Le roi avait alors appelé son homologue espagnol, Felipe VI, qui avait dépêché le chef du commandement de la Guardia civil sur les lieux, afin de présenter ses excuses.