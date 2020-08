Ce dimanche, la ministre des Armées, Florence Parly annonçait, officiellement sur une chaîne de télévision nationale, que le gouvernement avait entamé une procédure judiciaire à l’encontre d’un officier de l’armée française, pour « atteinte à la sécurité ». Cependant, selon la presse française, il y aurait de fortes suspicions d’intelligence avec une puissance étrangère.

Une affaire qui faisait grand bruit en France, depuis plusieurs semaines. Quand récemment encore fuitait dans la presse hexagonale, l’information de la mise en examen d’un militaire français, alors en poste dans une des bases européennes de l’OTAN en Italie.

Des tensions en perspective dans les relations russo-françaises

Alors qu’elle s’exprimait sur Europe1 ce dimanche, la ministre française de la Défense ne s’était pas étendue sur les suspicions d’espionnage. Mais elle a été précise sur le fait qu’une procédure judiciaire est en cours et que les autorités militaires françaises avaient pris les «mesures de protection nécessaires» après des violations apparentes dans divers protocoles de sécurité.

Des violations qui auraient des liens avec des documents “ultra-sensibles” transmis aux services secrets russes. De fait, la ministre soucieuse certainement de ne surtout pas perturber l’information judiciaire encore en cours, n’avait donné aucuns détails sur l’identité de l’officier en question ; se contentant juste de révéler que c’était « un officier supérieur ». Un lieutenant-colonel français.

Un officier d’une cinquantaine d’années, avait révélé la presse, en poste dans les installations de l’OTAN en Italie et qui avait été mis en examen il y a quelques jours à peine. Une affaire en tous cas qui risquait de rendre plus tendues les relations entre Paris et Moscou ; alors que les deux diplomaties étaient déjà en opposition sur de nombreuses questions de politique étrangère dont la plus récente étant le dossier Biélorusse.