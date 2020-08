Tout récemment, le département de défense US s’était dit inquiet du développement de nouveaux missiles chinois « anti porte-avions ». Une inquiétude qui pourrait justifier cet incident dont il est accusé, mais qu’il nie. Si cela s’avérait tout de même vrai, il s’agirait d’un renversement de tendance puisque c’est le président Donald Trump qui a passé toute sa vie à accuser Pékin d’espionnage via ses nombreuses entreprises.

L’incident qui a suscité la vive réaction de Pékin, ce qui est normal s’il est vrai, a eu lieu le 25 août dernier dans la mer Jaune, une zone située près de villes côtières chinoises importantes, comme Tianjin et Qingdao. « Les États-Unis ont violé le droit international en déployant un avion espion au-dessus d’un exercice militaire dans notre domaine maritime. Ces provocations qui mettent en péril la stabilité de la région doivent cesser immédiatement, » a indiqué le ministère chinois de la Défense sur son site.

Espionnage sur des porte-avions

Notons par ailleurs que Washington aime déployer ses porte-avions dans des zones maritimes revendiquées par Pékin, comme le détroit de Taïwan ou la mer de Chine méridionale. Il le fait en vue de montrer sur le plan international qu’il continue de surveiller cette région de l’océan Pacifique, qu’il considère comme hautement stratégique, principalement sur le plan commercial.

L’avion espion américain U-2, selon la marine chinoise qui l’a détecté, alors qu’elle effectuait des tirs de missiles, volait à plus de 20.000 mètres d’altitude. D’après l’armée chinoise, l’appareil serait chargé d’en apprendre davantage sur les capacités militaires des porte-avions chinois. L’aéronef d’après eux, est un puissant espion, qui a la capacité d’atteindre la frontière de l’espace en montant à une altitude de plus de 21.000 mètres. A cette altitude, il ne craint plus aucune menace météorologique ou militaire et peut capturer des images d’une qualité exceptionnelle.