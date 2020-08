L’explosion survenue il y a quelques jours sur le port de Beyrouth continue de faire parler. Si l’aide internationale s’organise, de nouvelles informations peu réjouissantes sont révélées tous les jours. 154 personnes sont ainsi décédées, dont l’épouse de Jan Waltmans, l’ambassadeur des Pays-Bas au Liban.

L’information a été directement confirmée par le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué de presse. Hedwig Waltmans-Molier, épouse de l’ambassadeur néerlandais au Liban, est décédée des suites de blessures causées par l’explosion. Elle aurait été touchée par plusieurs débris projetés par l’explosion. Elle rentrait tout juste de vacances à l’étranger et se tenait aux côtés de son époux lorsque les 2700 tonnes de nitrate d’ammonium se sont embrasées. Mariée depuis 38 ans à Jan Waltmans, madame Waltmans-Molier était âgée de 55 ans. Il s’agit de la seule citoyenne d’origine néerlandaise à avoir trouvé la mort au cours de l’explosion. Le ministère des Affaires étrangères a toutefois confirmé que cinq Néerlandais ont été légèrement blessés.

La rancoeur des libanais

L’explosion, d’origine accidentelle, a secoué le monde entier. La déflagration a été telle, qu’elle correspondrait à 10% de l’explosion survenue à Hiroshima. Plus de 150 personnes ont perdu la vie et l’aide internationale s’est rapidement organisée. Plusieurs pays ont envoyé nourriture et aide médicale, afin d’aider le Liban à rapidement se remettre sur pieds. Une explosion qui a exacerbé le ressenti des libanais contre leur gouvernement, accusé de corruption. Pratiquement l’ensemble de Beyrouth est désormais sans abris et de plus en plus de voix s’élèvent pour que la classe politique réponde de son inaction. Pour rappel, le nitrate d’ammonium était stocké depuis 2014 dans les hangars du port, sans que rien ne soit fait.