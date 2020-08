Le Mardi 04 août restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple libanais. En effet, une explosion apocalyptique a eu lieu au niveau du port de Beyrouth et a quasiment réduit la capitale libanaise en cendres. De nombreux quartiers ont tout simplement été soufflés et le bilan est terrible. On compte 130 morts et plus de 5000 blessés, une véritable tragédie nationale qui a suscité l’émoi au sein de la communauté internationale qui s’est très vite mobilisée pour venir en aide au pays du cèdre.

D’après les premiers éléments de l’enquête et selon les aveux des premiers responsables du pays, la déflagration impressionnante au port de Beyrouth a pour origine une quantité colossale de nitrate d’ammonium. Ce produit très dangereux qui est notamment utilisé pour fabriquer des explosifs étaient stockés depuis de longues années dans un entrepôt du port de Beyrouth. La quantité stockée était tout simplement ahurissante puisqu’on parle de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium. Les autorités ont indiqué que l’explosion est survenue suite à un incendie. Alors que le Liban était déjà confronté à une terrible récession économique, cet événement tragique est venue poussé le pays au fond du gouffre.

Des têtes commencent à tomber

La population exige que les responsabilités soient situées. Ce jeudi 06 août, les autorités judiciaires libanaises ont déclaré qu’au moins 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des responsables de la douane ont été placés en détention dans le cadre des investigations qui sont menées sur ce drame qui a endeuillé le Liban.

Les personnes mises en cause sont des responsables du conseil d’administration du port de Beyrouth et de l’administration des douanes, il y a aussi des responsables des travaux d’entretien et des ouvriers qui ont effectué des travaux au niveau de l’entrepôt où était stocké le nitrate d’ammonium. La justice a aussi notifié que 16 personnes furent incarcérées dans le cadre de cette affaire qui aura un impact énorme sur l’avenir du Liban.