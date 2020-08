Le vendredi 07 Août, un contrôle routier a viré au drame. Un chauffeur de 35 ans, qui travaillait comme intérimaire pour une entreprise a été tué par un gendarme. Ce dernier a fait usage de son arme car le chauffeur refusait d’obtempérer. C’est dans l’après-midi de ce vendredi 07 Août que le malheureux incident a eu lieu. Le jeune chauffeur avait pris un sens interdit à quelques encablures de la ville de Montauban, c’est alors qu’il fut appréhendé par les forces de l’ordre.

Il faut dire que l’homme avait des antécédents judiciaires, il avait notamment été condamné plusieurs fois pour avoir conduit sans assurance. Lorsqu’il a été appréhendé, le chauffeur, n’avait plus de point sur son permis de conduire, il ne restait plus qu’un solde nul lui soit notifié. Pour ne rien arranger, le jeune routier a été contrôlé positif à la cocaïne, son permis lui fut retiré. Le jeune homme a commencé à paniquer, alors que le contrôle n’était pas terminé, il est monté dans sa cabine et a démarré en trombe. Par la suite, une course-poursuite des plus intenses s’est engagée entre les forces de l’ordre et le routier.

Le gendarme avait-il d’autres choix ?

Les gendarmes ont usé de tous les moyens pour l’arrêter mais le chauffeur était plus que déterminé à prendre la fuite. A un moment donné, les gendarmes ont mis leurs vies en danger pour essayer d’arrêter le conducteur. C’est alors qu’un des gendarmes a décidé d’ouvrir le feu pour dissuader le routier de s’arrêter, il a tiré à quatre reprises et une balle a mortellement atteint le chauffeur.

Une enquête a été ouverte et elle fut confiée à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Ce samedi 08 Août, le procureur de la ville de Montauban a indiqué que le gendarme qui a ouvert le feu sur le semi-remorque a été placé en garde à vue. D’après les dernières informations judiciaires, il est fort probable que sa garde à vue soit aussi prolongée