Le spécialiste français des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble, Jean-Paul Stahl, pense le plus grand mal des manifestations qui ont eu lieu contre le port du masque, recommandé pour empêcher la propagation du coronavirus (Covid-19). Dans une interview accordée au média français, Franceinfo, ce dimanche 30 août 2020, le professeur émérite a qualifié la situation d’ « aberration » sur un aspect strictement médical.

Une position irrationnelle

Pour lui, si c’est qu’on est contre le port du masque, cela veut également signifier qu’on est pour la maladie, par conséquent pour des séjours en réanimation, ou même des décès de personnes infectées. Ainsi, Jean-Paul Stahl a estimé que du point de vue médical, cette position n’est pas rationnelle. Quand le média lui a demandé s’il craint que le mouvement anti-masque se développe en France, le spécialiste a trouvé que cela serait probable. « Plus il y a d’obligations, plus il y a de personnes qui sont réfractaires à l’obligation. C’est quelque chose qui est largement répandu, on vient de le voir dans différents pays dans le monde, et malheureusement, j’ai l’impression, plus particulièrement en France » a-t-il ajouté.

38 000 manifestants à Berlin

Le professeur a également fait savoir que la situation est la même que pour les vaccins. A ce niveau, il n’a pas manqué de rappeler que la France est le pays qui détient le record au monde pour la défiance vis-à-vis des vaccinations. Notons que selon les estimations de la police, 38 000 personnes ont manifesté à Berlin. Aussi, hier samedi 29 août 2020, étaient-ils entre 200 et 300 personnes à s’être réunis à Paris, afin de fustiger le port du masque. Cet outil de protection a été rendu obligatoire dans plusieurs villes françaises dans le but de lutter contre la crise sanitaire due au nouveau coronavirus.