Une application mobile permettant de lutter contre le harcèlement sexuel de rue existe désormais en France. L’information a été donnée par le média français BFM Paris. Dénommée Garde ton Corps, l’application a pour but d’aider les parisiennes qui ne se sentent pas en sécurité dans la rue. Par exemple, en sortant de chez soi ou en rentrant de soirée, l’utilisatrice envoie des messages automatiques à des personnes de confiance préalablement sélectionnées, afin que celles-ci obtiennent son itinéraire. Mais au cas où celui-ci dévie, un autre message est envoyé.

« Ça donne une sensation de confiance »

Selon Pauline VANDERQUAND, co-créatrice de GardeTon Corps : « On est relié à nos contacts de confiance, donc à notre communauté personnelle, on est en fait des anges gardiens autour de nous. Ça donne une sensation de confiance, et donc on a moins de risque de se faire agresser ». Par ailleurs, l’utilisatrice a la possibilité d’envoyer un appel à l’aide en cas d’urgence. Pour cela, les contacts personnels peuvent avoir accès à la géolocalisation via GoogleMaps de l’utilisatrice. Avec cette position, elles peuvent donc savoir là où l’utilisatrice se trouve, ce qu’elle fait et comment la rejoindre.

Une autre option appelée Lâche-Moi, donne à la personne qui se sent harcelée un accès à la cartographie des lieux sécurisés les plus près. Déjà dix bars de Paris, sont partenaires de l’application. Quand une femme a une mésaventure, « l’idée c’est qu’on puisse l’accueillir ici, le temps qu’elle trouve une solution pour rentrer plus sereinement chez elle » a confié au média Alexandre, Gérant du Bar « Chope Moi ».