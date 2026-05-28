Deuxième coup dur en deux mois : Blue Origin perd sa fusée New Glenn lors d'un essai au sol

La fusée New Glenn de Blue Origin a été détruite jeudi 28 mai 2026, vers 21h00 heure de la côte Est, lors d’un test de mise à feu statique sur le pas de tir 36 de la Cape Canaveral Space Force Station, en Floride. L’entreprise spatiale du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a confirmé l’incident sans blessé, évoquant « une anomalie lors du test de mise à feu ».

La fusée était alors entièrement chargée en ergols pour simuler les conditions réelles d’un lancement — une procédure courante avant une mise en orbite. L’explosion a généré un nuage de feu visible depuis East Orlando, à plusieurs dizaines de kilomètres, et une onde de choc ressentie dans les habitations environnantes. Selon les images diffusées par NASASpaceFlight, l’un des pylônes paratonnerres du complexe de lancement se serait effondré sous l’impact.

La mission NG-4 et les satellites Leo d’Amazon compromis

New Glenn devait décoller au plus tôt le 4 juin pour la mission NG-4, dont l’objectif était de placer en orbite basse 48 satellites du réseau internet Leo d’Amazon — concurrent direct de Starlink, le service d’accès à internet par satellite d’Elon Musk. Les satellites ne se trouvaient pas à bord au moment du test. Blue Origin avait été désignée par Amazon comme opérateur des 24 premiers lancements destinés à constituer cette constellation, le premier devant être assuré par NG-4.

Un deuxième incident majeur après l’échec d’avril

La destruction de New Glenn survient moins de deux mois après un premier revers : lors de sa troisième mission en avril 2026, la fusée avait placé un satellite sur une orbite incorrecte en raison d’une défaillance de son étage supérieur. Blue Origin avait alors immobilisé la fusée pour enquête avant de reprendre les préparatifs de NG-4. Selon TechCrunch, l’explosion du 28 mai constituerait l’un des accidents les plus importants de l’histoire de l’astronautique américaine et le plus grave depuis la création de Blue Origin.

Le représentant républicain Mike Haridopolos, élu du district dont dépend Cape Canaveral, a indiqué avoir contacté le directeur de la NASA, Jared Isaacman, dans les heures suivant l’incident. Blue Origin n’a pas communiqué de calendrier pour la suite des opérations.