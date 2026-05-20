WhatsApp teste de nouvelles options pour ses messages éphémères

WhatsApp teste actuellement de nouvelles options de durée pour ses messages éphémères dans une version bêta de son application de messagerie. Cette évolution concerne la fonctionnalité de suppression automatique des messages, déjà disponible mais jugée limitée par certains utilisateurs. L’expérimentation n’est pour l’instant accessible qu’à un nombre restreint de testeurs.

D’après des sources concordantes, la plateforme de messagerie ajuste les paramètres de ses messages temporaires afin d’offrir un contrôle plus fin sur leur durée de vie. L’option par défaut resterait fixée à 24 heures, un réglage qui s’inscrit entre les paramètres actuels de 7 jours et les usages plus courts recherchés par certains utilisateurs. Le système de messages éphémères de WhatsApp permet déjà de choisir des durées de 24 heures, 7 jours ou 90 jours, mais ces paramètres ne couvrent pas des besoins de confidentialité plus immédiats.

Des durées de suppression beaucoup plus courtes en test

La version bêta intègre plusieurs nouvelles options de minuterie. Les utilisateurs concernés peuvent accéder à des délais de suppression de 5 minutes, 1 heure ou 12 heures. Le fonctionnement prévoit que le compte à rebours débute dès l’ouverture du message par le destinataire, ce qui change la logique actuelle basée sur l’envoi.

Cette approche rapproche la fonctionnalité d’un mécanisme de lecture unique prolongé dans le temps. Elle vise à réduire la durée pendant laquelle un message reste consultable après lecture, alors que les paramètres actuels laissent une marge plus large, notamment avec le délai de 7 jours encore largement utilisé sur l’application.

Une fonctionnalité limitée aux tests bêta

L’accès à ces nouvelles options reste restreint aux testeurs de la version bêta de WhatsApp. Le déploiement n’est pas encore généralisé, et aucune date officielle n’a été communiquée pour une mise à disposition globale. Le projet est toujours en développement, ce qui confirme que la fonctionnalité n’a pas été abandonnée.

WhatsApp teste régulièrement de nouvelles fonctions auprès d’un public limité avant leur déploiement, une méthode qui permet d’ajuster les paramètres en fonction des retours utilisateurs. Ce fonctionnement passe souvent par des activations côté serveur, indépendantes des mises à jour classiques disponibles sur les magasins d’applications.

Une évolution dans une application régulièrement mise à jour

WhatsApp fait évoluer son application par étapes successives. La plateforme introduit régulièrement des ajustements liés à la sécurité, à la confidentialité ou à l’ergonomie, sans transformation majeure unique mais via une série d’améliorations progressives.

La messagerie propose déjà le chiffrement de bout en bout sur l’ensemble des conversations et multiplie les fonctions liées à la gestion des échanges, comme les messages temporaires ou la suppression automatique. Dans ce contexte, les nouvelles durées de disparition s’ajoutent à une stratégie d’ajustement continu des outils de confidentialité. La prochaine étape dépendra de l’élargissement du test bêta et de la validation finale des paramètres. Aucune date de déploiement public n’a été communiquée à ce stade.