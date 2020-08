Le 07 novembre 2017, un jeune homme de 27 ans avait été interpellé par la police dans un quartier de la capitale française. Ce dernier avait eu les mains menottées contre un chauffage en mauvais état à l’intérieur d’un fourgon de la police qui l’emmenait au commissariat. L’homme avait été brûlé aux deuxième et troisième degrés. Par la suite et vu la gravité des brûlures, le jeune homme a subi deux greffes de la peau et il fut soumis à une incapacité totale de travail pour une période assez longue.

Ce lundi 03 août, d’après les informations des médias français, deux policiers ont été mis en examen dans le cadre de cette affaire. Avant ça, deux autres policiers avaient été mis en examen en janvier et mars dernier. Un autre fonctionnaire de police est dans le viseur de la justice, pour le moment, ce sont 04 policiers qui font l’objet d’une action en justice pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail.

L’image de la police mise à mal

Tout récemment, l’avocat de la victime a affirmé qu’il avait l’intention d’aller plus loin en requalifiant le scénario de cette affaire qui selon lui n’a pas été étudiée sur toutes ses facettes. “Quelqu’un qui crie et qu’on n’entend pas, c’est pas loin d’être de la torture. Il y a pas mal d’éléments dans ce dossier qui montrent qu’il y a des choses qui ne tournent pas rond” a livré l’avocat du jeune homme.

Du côté de la police, on met en avant la thèse de l’accident qui est survenu suite à l’agressivité de la victime au cours de son interpellation. Les policiers estiment que c’est le comportement très hostile du jeune homme qui a favorisé les brûlures occasionnées par le chauffage du fourgon.