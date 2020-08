Ce jeudi, le géant américain de l’Internet, Google, signalait un dysfonctionnement dans un bon nombre de ses services. Des dysfonctionnements notamment au niveau de son système de messagerie électronique, Gmail, ou encore au niveau de l’accès au serveur de stockage en ligne dédié, Google Drive. De nombreux utilisateurs de ces services n’avaient pas manqué de signaler les désagréments à la Compagnie, qui via son service d’assistance en ligne avait déclaré être à pied d’œuvre pour résoudre le problème.

Une panne de plusieurs heures

Sur le ‘’G Suite Status Dashboard” (Tableau de bord d’état G Suite) de Google en ligne, l’état actuel de chaque service et toutes les pannes ou perturbations récentes sont affichés. Et différents services sont indiqués, des services comme Gmail, Google Agenda, ou Google drive, avec leur période de dysfonctionnement. Sur ce tableau, à la date de ce jeudi, la Compagnie américaine avait marqué des perturbations pour 11 de ses services, dont pour les plus utilisés comme Gmail, Google Drive, Google Docs ou encore Google Chat. Avec des perturbations pour Gmail et Drive qui auraient commencé dès 06h 29 (GMT).

Si la compagnie n’a encore pas révélé la cause de ces perturbations, elle avait néanmoins tenu à rassurer ses millions d’usagers que ses services techniques étaient à pied d’œuvre pour résoudre la panne. « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. (…)Nous continuons à rechercher la cause de ce problème, et nous vous indiquerons le délai attendu de résolution du problème » pouvait-on en substance lire sur le site.

Si Google a étendu ses services au transfert de courrier, aux outils de productivité, aux produits d’entreprise, aux appareils mobiles et à d’autres entreprises ; la majorité des revenus de Google sont générés par la publicité. Selon des experts financiers, le géant américain a dominé le marché des moteurs de recherche, conservant une part de marché de 86,02% en avril 2020, avec les plus grands utilisateurs répartis entre les USA, l’Inde, le Japon et la Chine.