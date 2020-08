Après l’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat jugé illégal par l’opposition, plusieurs mouvements de protestations ont eu lieu hier jeudi dans plusieurs localités du pays. Dans une déclaration faite par le président de Générations et peuples solidaires (GPS), Guillaume Soro, il a déploré les violences survenues lors de ces manifestations et qui constituent des risques graves pour la paix et la cohésion nationale.

Des graves risques pour la cohésion publique

« Le bilan de ces manifestations, pourtant pacifiques, transmis à GPS fait état d’au moins dix morts dont cinq (5) confirmés, de centaines de blessés et de dizaines d’arrestations opérées sur l’ensemble du territoire ivoirien. Des risques graves menacent l’unité nationale, la cohésion sociale et la tranquillité publique, » a indiqué Guillaume Soro qui a également fait cas d’une vingtaine de blessés et quatre arrestations dans son camp.

Après avoir rendu hommage aux « martyrs tombés au front du combat pour la liberté et la démocratie » GPS a indiqué être prêt à s’associer à la prise en charge des blessés. Dénonçant avec force « la manipulation de la religion, de l’ethnie comme arguments politiques pour le régime du Président de la République sortant, instiguant des jeunes fanatisés et armés pour semer la mort et la désolation », Guillaume Soro a fait savoir que le régime du RHDP « s’endurcit et se radicalise » court ainsi à sa perte.

Invitation à la mobilisation

Rappelant par ailleurs, « que tout dérapage de brebis zélées dans cette circonstance ne restera pas sans conséquences judiciaires, tôt ou tard » l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, a invité les forces armées de Côte d’Ivoire à l’observation de l’esprit républicain conformément à la constitution. Egalement, l’ex-chef rebelle a invité toute l’opposition ivoirienne à une meilleure cohésion et unité d’action. Il a aussi appelé le peuple ivoirien à prendre courage et à « demeurer mobilisé, déterminé pour les batailles futures ».