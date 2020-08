Suite aux sanctions américaines contre des responsables hongkongais, Edward Yau, secrétaire au commerce, a qualifié ces mesures de « sauvages, disproportionnées et déraisonnables ». Selon lui, si les autorités américaines continuent de mener ce genre d’action « déraisonnable » de façon unilatérale, « cela finira par affecter les entreprises américaines ». Washington avait annoncé le blocage des avoirs de la cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam, du chef de la police, et des secrétaires à la justice et à la sécurité.

« Les États-Unis soutiennent le peuple de Hong Kong »

Ces derniers sont accusés par les USA de vouloir limiter la « liberté d’expression ou de réunion » des habitants de l’ancienne colonie britannique, ainsi que l’autonomie du territoire. Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor, a indiqué que : « les États-Unis soutiennent le peuple de Hong Kong et nous utiliserons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à son autonomie ». Après l’annonce des sanctions américaines, le bureau de représentation du gouvernement chinois à Hong Kong a fustigé les mesures punitives américaines, tout en les qualifiant de « barbares et grossières ».

Un important recul des libertés

Dans un communiqué, le bureau a fait savoir que « les néfastes intentions des politiciens américains de soutenir des personnes qui sont antichinoises et de semer le désordre à Hong Kong ont été révélées au grand jour ». Notons que les sanctions américaines, constituent une réponse à l’imposition par la Chine à Hong Kong, d’une loi sur la sécurité nationale. A en croire ses détracteurs, ce texte provoque un important recul des libertés, depuis la rétrocession du territoire autonome par le Royaume-Uni à la Chine, en 1997. Par contre, la Chine estime que cette loi permettra de réprimer le courant favorable à l’indépendance, de mettre un terme aux violences qui ont marqué le mouvement de protestation de 2019 et d’assurer la stabilité dans le territoire semi-autonome.