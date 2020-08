Un gardien de bar a été poignardé à l’œil par un client. Les faits se sont déroulés tard dans la nuit du vendredi 14 août 2020, dans la commune de Brest, au nord-ouest de la France. L’information a été donnée par un média français. Selon la magistrate de permanence du parquet de Brest, la victime « a reçu 21 jours d’ITT et on espère qu’il ne perdra pas son œil ». En effet, le mis en cause, un homme âgé de 43 ans, avait refusé d’enfiler son masque et avait été initialement refoulé par un autre vigile.

« Mis en examen pour tentative d’assassinat »

Il est revenu une demi-heure plus tard avec un poignard, pour ensuite commettre son forfait. Le bureau du procureur de Brest a fait savoir dans la soirée de ce dimanche 16 août 2020, que l’homme mis en cause dans cette affaire « a été mis en examen pour tentative d’assassinat et placé en détention provisoire». Dans un entretien accordé au média français, le commissariat de police de Brest a déclaré qu’ « il y a eu une altercation entre un client qui ne portait pas de masque pour entrer dans un bar et l’un des agents de sécurité du bar ». D’après le parquet de Brest, quand le client est revenu avec un couteau, il a attaqué un autre vigile. Il lui a par la suite, asséné « plusieurs coups de couteau, dont un à l’œil ».

Il avait fait l’objet d’une condamnation

Le commissariat et le parquet ont par ailleurs précisé que, le collègue de la victime, ayant chassé l’agresseur, est intervenu avec plusieurs clients du bar, pour venir en aide à la victime. A en croire, les informations du parquet de Brest, qui a donné l’ordre pour des analyses psychiatriques, l’agresseur avait fait l’objet d’une condamnation pour des faits criminels. De plus, la police a ajouté qu’il « était alcoolisé et a été diagnostiqué comme atteint de schizophrénie ».