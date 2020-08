L’Himalaya est l’une des régions de la planète avec les plus hautes altitudes. Une région froide et inhospitalière peuplée seulement de personnes qui avait réussi une acclimatation fastidieuse et progressive, mais une région disputée. Depuis plusieurs années, la Chine et l’Inde se disputent une zone frontalière dans ces hautes montagnes, Aksai Chin. Cette zone est revendiquée par la Chine comme faisant partie du Xinjiang et par l’Inde comme faisant partie de Ladakh. Ce lundi, l’Inde déclarait avoir contrecarré des mouvements «provocateurs» de l’armée chinoise.

De nouvelles tensions

L’Inde a déclaré unilatéralement en août 2019, la zone contestée, territoire fédéral, et l’a séparé du Cachemire, mettant fin à son statut semi-autonome. Une rude épreuve pour la relation déjà très tendue entre New Delhi et Pékin. Mais alors qu’ils campaient sur des positions diamétralement opposées, la Chine avait décidé d’adopter une posture particulièrement musclée, envoyant de l’artillerie, des véhicules blindés de transport de troupes, des camions à benne basculante et des excavateurs.

En juin dernier, une énorme rixe éclatait entre les troupes chinoises et indiennes. Le pire affrontement frontalier entre l’Inde et la Chine depuis plus de 45 ans, qui a fait des dizaines de morts, selon des responsables indiens. Ce lundi, et selon les autorités indiennes, l’armée indienne avait procédé à de multiples redéploiements de ses troupes le long de la frontière, pour contrer des mouvements qui pour New Delhi, s’apparentaient à une tentative de violation du « Statu quo ».

Et selon de hauts responsables indiens, si New Delhi était résolument engagée à trouver avec son géant de voisin une issue concertée et dialoguée à la crise ; elle était également disposée à vigoureusement protéger son intégrité territoriale. L’Inde et la Chine, avec tous les deux une population dépassant le milliard, étaient également tous deux détenteurs de l’arme nucléaire.