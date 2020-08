La Russie a réagi à l’annonce du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, qui avait proposé hier mercredi 05 août 2020, une récompense de 10 millions de dollars à toute personne qui fournira des renseignements sur l’ingérence dans les élections américaines. « Si l’on parle de la Russie ou d’autres acteurs mal intentionnés, le programme du département d’État Rewards for Justice (Récompense pour la justice) offre jusqu’à 10 millions de dollars à celui qui identifierait ou localiserait les personnes qui s’ingèrent par le biais d’actions criminelles dans les élections aux États-Unis sur l’instruction ou sous le contrôle de gouvernements étrangers » avait-il laissé entendre.

Plus de 150 millions déboursés

Suite à ces propos, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi sur Facebook. « [10 millions de dollars, ndlr] chacun? Le site du département d’État va passer en déni de service inondé de requêtes contre les voisins » a-t-elle ironisé. Notons que le département d’Etat a précisé sur son site que le programme Rewards for Justice, constitue un outil efficace d’application de la loi, et est administré par le service de sécurité diplomatique du département d’Etat américain. Ce programme a déboursé plus de 150 millions de dollars, déboursés à l’endroit de plus d’une centaine de personnes dans le monde. Cela, pour avoir donné des informations pouvant être exploitées et qui ont aidé à résoudre certaines menaces à la sécurité nationale des USA, poursuivre des leaders terroristes en justice et prévenir le terrorisme.

La Russie a nié ces accusations

Pour rappel, les Etats-Unis accusent le gouvernement russe d’ingérence, dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Cependant, les autorités américaines n’ont apporté aucune preuve à leurs allégations. Le Kremlin a, pour sa part, formellement nié ces accusations. Le porte-parole du gouvernement russe, Dimitri Peskov, avait affirmé que son pays n’avait jamais interféré dans aucun processus électoral, quel que soit le pays au monde.