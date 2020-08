Le professeur Joël Aïvo continue ses consultations et échanges avec les Béninois de tous âges et de toutes les couches sociales du Bénin. Il a échangé, le mardi 4 juillet 2020 à Abomey-Calavi, avec des étudiants des universités publiques et des instituts privés du Bénin. Le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 a répondu aux sollicitations des étudiants qui ont voulu l’écouter «avant de verrouiller les campus universitaires ». Durant deux heures, l’ancien doyen de la Faculté de droit et de science politique (FADESP) de l’université d’Abomey-Calavi Joël Aïvo a discuté avec ces étudiants du pays et du sort qui est fait à sa jeunesse.

Selon le constitutionnaliste, à travers leur voix, il a entendu une nouvelle fois «la souffrance d’une jeunesse délaissée ». «J’ai entendu la déception et même la colère d’une jeunesse qui se demande encore comment l’État a pu se détourner d’elle et même comment l’État a pu se retourner contre elle », a écrit Joël Aïvo dans un post sur sa page Facebook. Et comme «tous les groupes sociaux que j’ai rencontrés depuis deux (2) ans, les étudiants m’ont impressionné par leur amour pour notre pays et par leur détermination à se battre pour lui, malgré tout ».

À l’endroit de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes assoiffés de liberté et préoccupés par la qualité de leur formation et par la sécurité de l’emploi désormais détruite par la “Loi sur l’embauche”, le message du professeur a été le même. Il leur a dit sa foi dans le génie collectif des Béninois et sa détermination à se battre aux côtés de toutes les forces démocratiques contre toute « privatisation » de l’espace politique. Il a dit à ces jeunes, comme il le martèle à tous ces compatriotes, sa conviction que «notre peuple reprendra le contrôle de son destin et que, dans quelques mois seulement, les Béninois trancheront librement ».