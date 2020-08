Dans une lettre adressée au président de la république, son excellence Macky Sall, le directeur général de l’hôpital Dalal Jaam a demandé au chef de l’Etat de le décharger de ses fonctions de PCA. Dans sa lettre, le professeur Papa Touré a indiqué que l’hôpital Dalal Jaam, qui est sensé être l’un des plus grands hôpitaux du Sénégal en terme de performance manque cruellement de moyens pour faire fonctionner tous ses services. Cette décision du professeur a mis en ébullition la toile, de nombreux internautes ont salué l’intégrité de Papa Touré.

Dans la lettre, le professeur estime qu’il est inadmissible que l’hôpital Dalal Jaam continue de fonctionner comme un centre de santé. Il a par ailleurs déclaré que le plateau technique de Dalal Jaam est largement inapproprié pour répondre aux besoins de prises en charge des patients surtout en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Le PCA de l’hôpital de référence ajoutera que de nombreux services vitaux sont actuellement hors service ce qui est fort déplorable selon Papa Touré. Ce dernier a rappelé au chef de l’Etat qu’il s’est engagé à allouer la somme de 2 milliards de dollars pour acquérir un plateau technique qui répond aux standards d’un hôpital de la stature de Dalal Jaam.

Une décision courageuse

Papa Touré s’est dit scandalisé d’avoir appris que le président de la république a préféré injecter la somme d’un milliard et demi de FCFA pour la construction de deux bâtiments afin d’accueillir d’autres unités d’urgence. Pour le professeur Papa Touré la réalisation de ces deux unités n’est pas une mauvaise chose en soi, mais il estime que cette décision présidentielle ne répond aucunement aux besoins immédiats de l’hôpital Dalal Jaam. Au vue de toutes ces incohérences et insuffisances, le professeur Papa Touré préfère rendre le tablier car toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire fonctionner normalement l’hôpital Dalal Jaam au profit des populations. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont félicité Papa Touré pour avoir eu le courage de clamer haut et fort qu’il ya des insuffisances dans le fonctionnement de l’hôpital Dalal Jaam, toute chose qui peut permettre de faire bouger les lignes.