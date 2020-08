Souhaité par le président de la République Emmanuel Macron, afin de tracer un nouveau chemin au groupe parlementaire La République en marche (LREM), Gilles Le Gendre va céder son fauteuil dès le mois prochain à un nouveau président du groupe. Alors que les choses évoluent bien pour élire un nouveau président, plusieurs candidats se décident déjà pour succéder à Le Gendre.

Toutefois, d’après les opinions, le président Macron, grâce à sa conseillère parlementaire, ne laisse aucune information lui échapper à propos des candidats et tout ce qui se dessine au sein du groupe. Comment ils sont perçus par leurs pairs, quelles sont les chances des uns et des autres d’être élus ? Sont entre autres, des questions que Emmanuel Macron pose à chaque fois. François de Rugy, Aurore Bergé, Christophe Castaner et Patrice Anato sont pour le moment, les trois députés macronistes qui ont fait part de leur volonté de succéder au président du groupe à l’Assemblée nationale.

Un groupe pleinement politique

A propos de l’ex-ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, qui dans une lettre adressée à ses collègues vendredi dernier a fait part de sa candidature, « j’ai envie d’être candidat à la présidence de notre groupe », il souhaite présider « un groupe pleinement politique, qui pèse sur le cours des décisions et travaille étroitement avec l’exécutif ». Cependant, évoquant le risque que la candidature de ce dernier ne soit suscitée par le président Macron, un des tenants du groupe a indiqué que « les députés ne veulent pas d’un garde-chiourme du président, mais de quelqu’un qui a du poids ».

Le groupe est souverain

Interrogé le 27 juillet dernier par le site Le Point, s’il soutient la candidature potentielle de Christophe Castaner, le président sortant du groupe avait affirmé que seul le groupe est souverain. « J’ignore ses intentions, attendons de connaître tous les candidats. Le groupe est souverain et l’élection tranchera. Je vous ai dit les critères importants à mes yeux. J’en ajoute un : des états de service de militant, Marcheur de longue date incontestables, » a déclaré Gilles Le Gendre.