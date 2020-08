Plusieurs milliers d’étudiants devront passer en cours virtuel au lieu du présentiel à cause de la pandémie relative au nouveau coronavirus. C’est du moins l’annonce qui a été faite ce lundi par l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Cette situation intervient alors que les responsables de l’université ont préparé la rentrée pendant plusieurs mois pour arriver à concilier la présence au cours avec la période de pandémie.

177 étudiants touchés

Malgré la distribution des kits avec les masques, gel hydroalcoolique, thermomètre et clé sans contact ; l’espacement des cours à un intervalle d’une demi-heure ; l’imposition du port du masque et bien d’autres choses comme réaménagement des classes, le virus a réussi à infecter plusieurs dizaines d’étudiants de l’Université. Il s’agit d’un total de 177 étudiants de UNC Chapel Hill qui ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Ceux-ci ont été mis en isolement.

Plusieurs centaines placés en quarantaine

Par rapport à la semaine précédente, le taux de positivité des tests réalisés est passé de 2,8% à 13,6%. Plus de 300 étudiants ont été placés en quarantaine selon les précisions apportées par les responsables de l’université. A en croire les informations relayées par certains médias, plusieurs foyers ont éclaté dans des résidences universitaires et dans la maison d’une fraternité. Tout ceci amène les responsables de cette université à prendre des mesures pour la poursuite des cours à distance.

Les cours à distance s’imposent…

«Nous comprenons l’inquiétude et la colère que ces changements provoqueront chez de nombreux étudiants et parents», ont fait savoir le président de UNC Chapel Hill, Kevin Guskiewicz, et le recteur Robert Blouin. «Mais nous estimons que les données actuelles présentent une situation intenable», ont-ils avoué. La mesure concerne plus 19.000 étudiants. Ceux qui sont dans les cycles de master, doctorat et programmes professionnels, soit plus de 10.000 personnes, pourront continuer à venir en personne selon les précisions.

.